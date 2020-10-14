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Aliyev'den net mesaj! 'Kimse bizi durduramaz!'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:13
Aliyev'den net mesaj! 'Kimse bizi durduramaz!'

Azerbaycan Ermeni güçlerini darmadağın etmeye devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aliyev sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz" diyen Aliyev, şunları ifade etti:



SADECE BÖLGE DEĞİL DÜNYA DEĞİŞECEK

"Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak."

Azerbaycan

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