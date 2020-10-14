AK Parti'den o tweete sert tepki!

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.



Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor"ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.



YILDIRIM, PAYLAŞIMLARININ ARDINDAN HESABINI 'KORUMALI' YAPTI



Paylaşımın gündem olması sonucu Yıldırım, söz konusu tweetleri silerek sosyal medya hesabını 'korumalı' hale getirdi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 'IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR'



Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından 'Işıklarımız hiç sönmüyor' mesajıyla bakanlığın fotoğrafını paylaştı.



İLK TEPKİ AK PARTİLİ MUŞ'TAN GELDİ



Ak Parti kanadından ilk tepki ise Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş. "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz.Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!" dedi.



DİKKAT ÇEKİCİ BİR MESAJ DA ERSOY'DAN



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da sosyal medya hesabında "Demokrasiye ve milletimize meydan okuyanların Kandillerini, tek tek söndürdük... Yine söndürürüz..." mesajını paylaştı.