Yenenler çiftinden müjde!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocuklarını da ekim ayında kucaklarına almıştı.



Ünlü çiftten güzel bir haber daha geldi. Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğulları Kuzey ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşarak, hamile olduğunun müjdesini verdi.



5 yaşındaki Yenenler, paylaşımına "Eveeeet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey'e kardeş geliyor" notunu düştü.



Aynı pozu kendi hesabından paylaşan Eser Yenenler ise "Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor .. Kuzey emmi abi oluyor" dedi.



İkiliye çok sayıda tebrik mesajı gelirken, Berfu Yenenler, bebeğinin cinsiyeti ve kaç aylık olduğuyla ilgili detay vermedi.



Berfu Yenenler, geçtiğimiz mayıs ayında YouTube kanalı için çektiği videoda; kendisine gelen soruları yanıtlamış ve ikinci çocuğu çok istediğini söylemişti.



