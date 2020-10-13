Yavuz'a selam yola devam! Hedef Karadeniz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kanuni Sondaj Gemisi'nin rotasının Karadeniz olduğunu duyurdu.



HEDEF KARADENİZ



Bakan Dönmez paylaşımında, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadelerine yer verdi.