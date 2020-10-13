Trump ilk mitinginde böyle coştu!

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da destekçilerine seslendi. Trump, koronavirüse yakalanmasının üstünden iki hafta geçmeden sahalara dönmüş oldu. Trump, mitingde enerjisi ile dikkat çekti, kendini güçlü hissettiğini belirtti. Trump'ın, 'Hepinizi öpebilirim' sözleri ise mitinge damga vurdu.



TRUMP'TAN ÇILGIN SÖZLER



Trump, Florida'daki mitinginde yoğun ilgi gördü. Trump, kalabalığa şu çarpıcı sözlerle seslendi:



Benimle ilgili iyi bir şey var, hastalığı geçirdim ve şu anda bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar. O kadar güçlü hissediyorum ki, şu kalabalığın arasında yürüyebilir, oradaki herkesi öpebilirim.



'HERKESE KOCAMAN BİR ÖPÜCÜK VEREBİLİRİM'



Erkekleri ve güzel kadınları öperim, herkese kocaman bir öpücük verebilirim. Eğer başkansan, kendini bodruma kilitleyerek, 'Dünya ile ilgilenmiyorum' diyemezsin. Böyle bir şeyi yenmek insana iyi bir his veriyor.



BİDEN'IN ÖNDE OLDUĞU EYALET OLARAK GÖSTERİLİYOR



Trump'ın rakibi Biden'ın gerisinde kaldığı iddia edilen Florida'daki çalışmaları 4 gün sürecek. Trump, burada oy isteyecek, 4 yıl daha başkanlık için güven konuşmaları yapacak.



Real Clear Politics isimli kuruluşun, kamuoyu araştırmalarının ortalamalarına dayanarak elde ettiği veriye göre, kilit önemdeki Florida'da fark Biden lehine 3.7.



