Tepkiler gelince kıvırdı!

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.



Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak 'ışıklar yanıyor' ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan 'genelkurmayın ışıkları yanıyor' mesajını akıllara getirmişti.



TEPKİLER GELİNCE KIVIRDI!



Tepkiler üzerine AYM üyesi yeni bir tweet atarak, 'hukukun ışığını kastettim, başka ışığı değil' ifadelerini kullandı.









