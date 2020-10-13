Skandal tweeti beğendiler alkışladılar!

Skandal AYM göndermesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Eski Türkiye'den kalan mesajlar içeren, skandal tweeti bazı gazetecilerin beğenmesi tepki topladı.



SEVİLAY YILMAN ALKIŞLADI



Gazeteci Sevilay Yılman skandal tweeti paylaşarak altına, 'Mesaj derin... İnşallah hep böyle yanar bu ışıklar' yazması ve alkışlaması tepki çekti.







İSMAİL SAYMAZ YİNE SAHNEDE!



Yalan haberleri yüzünden Hürriyet'ten kovulan Türkiye'ye karşı yapılan her operasyonun reklam yüzü olan İsmail Saymaz ise söz konusu tweeti, 'Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan anlamlı tweet' diyerek paylaştı. Saymaz'ın bu tutumu tepkilere neden olurken yine kimseyi şaşırtmadı.









NE OLMUŞTU!



Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.



Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak 'ışıklar yanıyor' ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan 'genelkurmayın ışıkları yanıyor' mesajını akıllara getirmişti.

