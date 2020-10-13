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Savunma Sanayii'nden önemli proje! TSK'nın hizmetine girdi...

Türkiye, savunma sanayisindeki hamleleriyle son yıllarda dünyada öne çıkarken yeni projelerle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ASELSAN yükleniciliğinde yeni Modüler Üs Bölgeleri'nin (MÜB) inşaları tamamlandı. Yeni MÜB'ler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hizmetine girdi.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 11:33
Savunma Sanayii'nden önemli proje! TSK'nın hizmetine girdi...

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan modüler üs bölgeleri oluşturuluyor.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ ETKİNLİĞİ ARTIRACAK

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor. TSK'nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekât etkinliğini artıran Modüler Üs Bölgeleri'nin kurulumları devam ediyor.

Bu kapsamda tamamlanan yeni MÜB'ler, TSK'nın hizmetine girdi. Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklere güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor.

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