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RTÜK-Spotify anlaşması tamam!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine uyarı vermişti. Bu bağlamda yaşanan son dakika gelişmesine göre Spotify lisans alacak ve Türkiye'de temsilcilik açacak

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 14:07
RTÜK-Spotify anlaşması tamam!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine uyarı vermişti. Netflix ve Amazon Prime gibi şirketlerle anlaşma sağlanırken dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'a ise 72 saat süre verilmişti.

SPOTIFY LİSANS ALACAK
Türkiye'de temsilciliği olmayan İsveç merkezli şirketin Stockholm'deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri firmadan olumlu geri dönüş aldı. Buna göre, Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki Pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak.

NE OLMUŞTU?
RTÜK yaptığı son dakika açıklamasında lisans başvurusu yapmayan platformlar için resmi internet sitesi üzerinden uyarı yayınlamış ve açıklamada "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında" yayınlanan uyarıda dört platform için 72 saat verilmişti. Uluslararası müzik dinleme platformu Spotify, süre verilen platformlar arasında en dikkat çekeni olmuştu

RTÜK'ün yayınladığı uyarı şu şekilde olmuştu;
İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,

İhtar olunur.

İsveç

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