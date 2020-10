Peş peşe gaflara imza atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda akla ziyan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.



Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında çekilmiş 'anlık baş selamı' pozunu, 'para karşısında eğildi' iftirası ile siyaset malzemesi yaptı.



Bölgenin en sıcak maddelerinden olan Kapalı Maraş konusunda kendisine yöneltilen soruya 'Pardon?' diyerek yanıt verdi ve konudan bihaber olduğunu gösterdi.



Kahvehaneler konusunda 'yeni deste' önerisiyle parti içinde bile eleştiri oklarının kendisine yöneltilmesine neden oldu.



DEMANS İDDİASI GÜNDEMDE

Peş peşe gafları çok konuşulan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında gündemi sarsacak iddialar gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz açıklamalarının nedeninin sağlık sorunları olduğu iddialar arasında.



Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na demans teşhisi konulmuş olabileceğini iddia etti.



Korkmaz, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:



'Geçenlerde kahvehaneler için önerdiği 'Yeni Deste' projesinde ısrarlı olduğunu gösterirken, masrafa dikkat çekenlere 'Her elde demedim, her oyunda dedim!' diyerek akla ziyan bir cevap verdi.



Son vukuatı ise kuşkuları iyice zıplattı:



Gazetecinin 'Kapalı Maraş'ın açılması konusunda bir değerlendirmeniz olacak mı?' sualini bir türlü algılayamadı.



Önce sustu. Sonra, 'Pardon' dedi…



Araya 'Necefli ibrik' falan girdiler.



'Kıbrıs' suflesi geldi de, nihayet intikal edebildi.;



'Kemal Bey'in demans başlangıcı yaşadığını düşündürtüyor'



Kemal Bey cenahında ışıklar 'son anda' yanıverdi:



Aksi halde, 'Kıbrıs'ta yahut Maraş'ta ne işimiz var?' falan da diyebilirdi, mesela!



Son yıllarda, işbu itiraz klişesiyle bozuk çalmayı adet edindi ya…



Neyse, biz mevzuya gelelim:



Tüm bu algılayamama, hatırlayamama örnekleri; Kemal Bey'in demans (bunama) başlangıcı yaşadığını düşündürtüyor.



CHP Genel Başkanına -bir süre evvel hatta birkaç sene önce gittiği doktorlar, 'demans' teşhisi koymuş olabilirler mi, acaba?



Dikkat: 'Gizli' tutuluyor olsa da…



Kılıçdaroğlu'nun 'alarm verme' aralığı gittikçe kısalıyor!



KILIÇDAROĞLU GİDİYOR, YERİNE KİM GELECEK?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığının yerinde olmadığını yazdı. Uğur, son günlerde konuşulan bir olayı köşesinde paylaştı.



'Kemal bey gidiyor anladık da yerine kim gelecek?' başlıklı yazısında Uğur, son günlerde konuluşan bir olayı aktardı:



GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİYE DAKİKALAR SONRA 'NEREDESİN SENİ ARIYORDUM' DEDİ İDDİASI

'Genel Başkan yardımcılarından biri CHP genel merkezinde Kemal Bey'le görüşmesini tamamlamış çıkmıştı. Tam asansöre binmek üzereydi ki özel kalemdeki görevli kapıda yakaladı onu. Soluk soluğa 'Sayın Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor' dedi. Şaşırdı Başkan Yardımcısı, içinden 'Allah Allah, şimdi konuştuk, acaba ne oldu?' diye telaşla geri döndü. Kemal bey odaya girdiğinde ayağa kalkarak, ilk kez görüyormuşçasına 'Neredesin yahu, seni arıyordum, konuşmam gereken bir konu var' diye karşıladı.

Dondu kaldı, ne oluyordu?



'KULLANDIĞI İLAÇ SAYISI 12 İLE 18 ARASINDA DEĞİŞİYOR'

Son günlerde bu olay dillendiriliyor CHP'li çevrelerde. Eşlik eden pek çok olay daha var tabii anlatılan. Onları burada sıralamak istemem. Ama Kemal Bey'in ailesi artık 'Bu işi bırak ve birine teslim et' noktasına gelmiş. Allah şifa versin ama aktarıldığına göre kullandığı ilaç sayısı 12 ile 18 arasında değişiyor. Korumalarından birinin işinin, sadece ilaçlarını tasnif edip kendisine vermek olduğu belirtiliyor.

Eğer bu anlatılanlar, bir zamanlar Emin Çölaşan'ın Başbakan Bülent Ecevit'e attığı korkunç iftiraların benzeri değilse, durum kritik demektir. Hatırlarsanız, bu iftiraların ardından Ecevit bir yıl daha Başbakanlık yapmıştı.'



SALICI İDDİASI

Fuat Uğur ayrıca yazısında 10 Aralık Hareketi içinde olduğunu söylediği CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul'da bir toplantıda söylediği iddia edilen 'Genel Başkan bir süre sonra görevi bırakacak. Arkadaşlar bu yüzden partiye sahip olalım, görev bizi bekliyor' şeklindeki sözlerini aktardı.



'AİLESİNİN DE BASKISIYLA GENEL BAŞKANLIKTAN İSTİFA EDECEK'

CHP'de son dönemde yaşanan iç karışlıklara değinen yazar Turgay Güler, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakında istifa edeceğini ileri sürdü. Güler, 'Deniyor ki, Kemal Bey çok yakında ailesinin de baskısıyla genel başkanlıktan istifa edecek.' diye yazdı.



'KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKACAK'

Güler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda istifa edeceğini ileri sürerek yerine Oğuz Kaan Salıcı'nın geçeceğini iddia etti.



Bir CHP'liden edindiği bilgileri paylaşan Güler, ilk kez duyduğu bilgilerden dolayı dona kaldığı belirterek şunları yazdı;



'Tamı tamına şunu söyledi: 'Kemal Bey'in CHP'si artık Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir'! Demem o ki sanırım bundan böyle kimse gizlendiği perdenin arkasından konuşmayacak. Dahası CHP'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önümüzdeki günlerde kılıçların nasıl çekildiğini hep birlikte göreceğiz.



Deniyor ki, Kemal Bey çok yakında ailesinin de baskısıyla genel başkanlıktan istifa edecek. Doğal olarak sizin de merak ettiğiniz o soruyu ben de sordum, 'ailesi niçin baskı yapacak, Kemal Bey niye istifa edecek' diye? Cevabı da aldım ama üzgünüm siz merak etmeye devam edeceksiniz. Ben de bu konuda susmaya. (...)



Deniyor ki, Kemal Bey koltuğunu Oğuz Kaan Salıcı'ya bırakacak. Yani 10 Aralık Hareketi'nin öncüsü 'CHP'yi kapatalım, müze yapalım' diyen kişiye.'