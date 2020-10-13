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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle...

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 10:47
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın mezalimi dehşet saçarak devam etmektedir. KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçimi tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. Bölücü terör örgütü ve yandaşları yine ateşle oynamaktadır. Covid 19 salgınının neden olduğu belirsizlikler yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu kapsamda dünya yeniden alarma geçmiş, kısıtlamalar başlamıştır.

3 Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimine katılacak adaylar, son kozlarını masaya sürerken, bu nedenli siyasi gelgitler, bölge ve dünya siyasetine çok yönlü tesir etmektedir. Türkiye-Fransa, Türkiye-Yunanistan kırılgan ilişkileri irtifa kaybı yaşamaktadır.

Suudi Arabistan ve BAE'nin işbirlikçi ve Türkiye karşıtı politikaları derinleşmekte, Türk mallarına yönelik ambargolar uygulanmaktadır.

İhanet ateşi ile küle dönen vicdanlar yeşili tanımaz. Orman havadır, orman hayattır, orman yurttur. Ormanı topraktan ayrı düşünmek mümkün değildir. Ormana kasteden toprağa, toprağa kasteden vatanda kastetmiştir. Hatay Belen'de çıkartılan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçramıştır. Ardından İskenderun ve Arsuz'a kadar yayılmıştır.

Yangını bölücü terör örgütü tarafından kurulan Ateşin Çocukları insiyatifi üstlenmiştir. Ateşin böyle gayri resmi çocukları var mıdır bilmem.

Bunlar ateşin değil, iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları meçhul olan bu şerefsizlerin bir an önce yakalanması ve hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır.

ErmenistanMilliyetçi Hareket PartisiDevlet Bahçeli

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