Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.



YARGITAY ONADI



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kararı onamış milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.



AYM'YE BAŞVURDU



Cezasının kesinleştiğine ilişkin kararın 4 Haziran 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu (TBMM)'nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen CHP'li vekil Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi (AYM)'ne başvurmuştu.



Başvuruyu değerlendiren AYM, siyasi ve kişilik haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. 25, 26 ve 27. dönem CHP vekili Enis Berberoğlu'nun 'Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal' edildiğine hükmetmişti



Bu karar ardından yeniden yargılama yolu açılan Enis Berberoğlu ile ilgili flaş bir karar verildi.



Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti.



