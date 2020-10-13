Maden ocağında göçük! Ölü ve yaralılar var

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında sabah saatlerinde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte göçük oluştu, 4 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmayla 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi ise yaralı kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.