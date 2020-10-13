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Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı 'Arapça Nutuk' çıkışıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun: "Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Arapça Nutuk gönderdik" sözleri sosyal medyada gündem olurken, okuyucular Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına tepki gösterdi.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 20:25
Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu!

Gaflarıyla ve saçma açıklamalarıyla çoğu zaman özellikle sosyal medyada alay konusu olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı. Kılıçdaroğlu'nun arapça Nutuk çıkışı sosyak medyada dalga konusu oldu. 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine yanıt verdi. Iraklı Türkmenlere yardım yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'deki Türkmenlere ise Arapça hazırlanan Nutuk'u gönderdiklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

KILIÇDAROĞLU: "TÜRKMENLERE ARAPÇA NUTUK GÖNDERDİK"

"Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça Nutuk'unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil."

Kemal KılıçdaroğluSuriyeDevlet Bahçeli

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