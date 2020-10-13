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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 89 şüpheliye gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 09:26
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 89 şüpheliye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 9'uncu aşaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; bir kısmında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmında ise örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 98'i Hava Kuvvetleri ve 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli olarak 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

89 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Sularla Mücadele Şube ekipleri yer aldı.

7'si albay, 2'si yarbay, 9'u binbaşı, 17'si yüzbaşı, 37'si üsteğmen, 4'ü teğmen, 33'ü astsubay ve 1'i uzman çavuş rütbesinde 105'i muvazzaf olmak üzere toplam 110 askerden 89 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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