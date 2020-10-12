Instagram hikayelere bakanları neden göstermiyor?

Instagram paylaşılan hikayelere veya diğer adıyla story’lere bakan kişileri göstermemeye başlayınca, #InstagramDown etiketi Twitter’da ilk sıraya çıkarak sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.



Instagram hikayelere bakanları kısa süreliğine gösteremedi!



Aynı zamanda Keşfet kısmında da sorun yaşandı. Bazı kaynaklar bunun bir güncelleme sonucunda meydana geldiğini ve Instagram’ın artık hikayeye bakan kişileri göstermeyeceğini söylese de bu bilginin gerçekle uzaktan yakından alakası yok.



Gerçekle alakası yok, zira Instagram ve bağlı olduğu Facebook’tan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Henüz tüm kullanıcıları etkilemeyen ancak aktif hale getirilen beğeni sayısını gizleme değişikliği devreye girmeden önce bildirilmişti.



23:25 itibariyle kullanıcıların tekrar hikayeye bakan kişileri görmeye başlaması, kısa süreli bir sorundan kaynaklandığını ve herhangi bir güncellemenin söz konusu olmadığını teyit eden ana detay oldu. Bu kapsamda Instagram hikayelerinize bakanları göremiyorsanız, endişelenmenize gerek yok. Kısa bir süre içerisinde düzelecek.



Kaynak: ShiftDelete





