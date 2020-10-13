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İngiltere'de 4 ay sonra korkunç rakam!

Koronavirüs kabusu tüm dünyayı kasıp kavururken İngiltere'de de vaka sayısı ve can kayıplarında ürküten bir artış yaşanıyor. Salgında dikkatlerin çevrildiği ülkelerin başında gelen İngiltere'de son 24 saatte 143 kişi daha hayatını kaybetti. Bu son 4 ayda görülen en yüksek can kaybı olarak kayda geçti.

Dünya / 13 Ekim 2020 Salı 22:04
İngiltere'de 4 ay sonra korkunç rakam!

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 234 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 634 bin 920'ye yükseldi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti. Bu, 162 ölünün kayda geçtiği 10 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 43 bin 18'e yükseldi.

Bir günde 219 bin 74 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 25 milyon 697 bin 164 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 bin 367 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 507'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

3 AŞAMALI UYARI SEVİYESİ UYGULAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, yeni önlemler kapsamında yerel vaka oranlarına bağlı olarak İngiltere genelinde 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek' olmak üzere üç aşamalı 'Yerel Kovid-19 Uyarı Seviyesi' oluşturduklarını duyurmuştu.

'Orta uyarı' seviyesinin ülkenin genelinde uygulanacağını kaydeden Johnson, buna göre 'altı kişi kuralı' ile bar ve restoranların yerel saatle 22.00'den sonra kapalı olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Johnson, 'yüksek uyarı' seviyesinin belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceğini ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağını aktarmıştı.

Başbakan Johnson, Manchester ve Birmingham şehirlerinin 'yüksek uyarı', Liverpool şehrinin ise 'çok yüksek uyarı' seviyesinde olduğu bilgisini paylaşmıştı.

İngiliz Başbakan, 'Çok yüksek uyarı' seviyesinin vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) 'dayanılmaz baskı' altında olabileceği bölgelerde geçerli olacağını kaydetmişti. Johnson bu bölgelerde evde ve dışarıda sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağını, barların da kapalı olacağını açıklamıştı.

İngiltere

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