Her detayı korkunç! Suçunu itiraf etti!

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde harabe binada Halil Ç.'nin kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.



Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar Halil Ç.'nin yakalanmasını istedi.



947 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI



Halil Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



Sorgusunda kedilere iple işkence yaptığını kabul ettiği öğrenilen Halil Ç.'ye 'hayvana işkence' suçundan 947 TL idari para cezası uygulandı.



HAYVANSEVER ÖRGÜTLERDEN TEPKİ



Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, olaydan sosyal medyada yayınlanan görüntülerden sonra haberleri olduğunu ve anında Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, polis ve Adana Valiliği'ne suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.



Yıldırım, 'Edindiğimiz bilgiye göre bu kişi, Adana Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşadığı yerde güvercin besliyor. Kediler de zaman zaman bu güvercinlere zarar veriyor. Bu şahıs, bunu gerekçe göstererek kedileri öldürüyor. Polis anında bu şahsı tespit edip yakalamış ve idari para ceza uygulanmış.



