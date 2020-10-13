Ekonomide kritik veri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık %10,4, aylık ise %3,4 artış gösterdi. Beklentiler yıllık artışın %6,1 olması yönündeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kritik verinin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Varank, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık %10,4 arttı. Beklentiler artışın %6,1 olması yönündeydi.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %10,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.
'OCAK 2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK PERFORMANSI YAKALADI'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kritik verinin ardından konuştu. Bakan Varank, 'Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak.' açıklaması yaptı.