e-Scooter'lara yeni düzenleme! 15 yaşından küçükler kullanamayacak

Trafikte kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooter'lar yasaya girecek. E-scooter'ların sürücüsü olabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekecek. Düzenlemeyle ilçe belediyelerinin otopark gelirlerini, büyükşehir belediyesine aktarması uygulamasına son veriliyor.



AK Parti, Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte yer alan bazı önemli düzenlemeler özetle şöyle:



TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI: Sıfır atık ile kaynak verimliliğini artırmak ve ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetler için Türkiye Çevre Ajansı kurulacak.



Geri kazanım katılım paylarının kanunun yürürlük tarihine kadar yüzde 10'u; yürürlük tarihinden 31 Aralık 2025'e kadar ise yüzde 15'i ajansa aktarılacak.



DEPOZİTO SİSTEMİ: Depozito sistemi uygulamasının başlangıcı 1 Ocak 2021'den 1 Ocak 2022'ye ertelenecek. Mevcutta kapsamında yalnızca ambalajlar bulunan depozito sistemine, pil, elektrikli ya da elektronik eşyalar, lastikler de dahil edilecek.



16.66 KURUŞ İŞGALİYE

E-SCOOTER: Trafikte yaygınlaşan elektrikli scooter'lar (e-scooter) yasaya girecek. Bisiklet yollarını ve şeritlerini kullanabilecek e-scooter'ların sürücüsü olabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekecek.



E-scooterler, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak; bunlarla sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasak olacak. Büyükşehir belediyeleri, bisiklet ve e-scooterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapmakla görevlendirilecek. Belediyeler tarafından bir e-scooterden günlük 16.66 kuruş işgal harcı alınacak.



Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer vermesi zorunlu hale gelecek.



OTOPARK GELİRİ: İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevi verilecek. İlçe belediyelerinin otoparklardan elde ettikleri gelirleri, büyükşehir belediyesine aktarması uygulamasına son verilecek.



CEZALAR DÜZENLENDİ: Çevre Kanunu'ndaki idari para cezalarının bir kısmı yeniden düzenlenecek. Buna göre, depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20 bin TL; tüketicilere perakende olarak sunanlara faaliyet alanının her metrekaresi için 15.16 TL; depozito sistemine dahil olmayan satış noktalarına ise satış alanının her metrekaresi için 100 TL idari para cezası kesilecek.



Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara veya belgeleyemeyenlere 20 bin TL; benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin bakanlıkça belirlenen kriterlere uymayan terminaller ve dolum adaları için 60 bin TL; akaryakıt istasyonları için 30 bin TL; tankerler için 3 bin TL idari para cezası uygulanacak.



ÇEVREYİ KİRLETENE 1000 TL CEZA

Kapalı koy ve sit alanlarında su ürünleri üretim çiftliği kuranlara 100 bin TL; denizler, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum ve çakıl alanlara 100 bin TL'den 300 bin TL'ye kadar, bu faaliyetlerin sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde 300 bin TL; alınan kum ve çakıl için ise metreküp başına 450 TL ceza verilecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere mevcut sistemde 351 TL olan para cezası bin TL'ye çıkarılacak.



Bakanlık esaslarına aykırı plastik poşet üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye 15 bin TL; yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin TL idari para ceza verilecek.