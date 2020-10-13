Cristiano Ronaldo'nun testi pozitif!

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucunun şüpheli olmasından ötürü ikinci bir test yapıldı ve bu testin sonucu bekleniyor.



Portekiz Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada 'Cristiano Ronaldo, koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor.' ifadelerini kullandı.



