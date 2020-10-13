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Çin'de yeni korona vakası!

Çin'de son 24 saatte ülke genelinde 13 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, vakalardan 6'sının yerel yolla bulaşan enfeksiyonlar olduğu, diğerlerinin ise yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 12:14
Çin'de yeni korona vakası!

Çin'in ana kesiminde 1'nin durumu ağır olmak üzere 228 koronavirüs hastasının tedavisi sürerken, şu anda 7 şüpheli vaka bulunuyor.

Ana karadaki toplam ithal vaka sayısı pazartesi sonu itibarıyla 3 bin 36'ya ulaştı.

Yurt dışı kaynaklı tüm vakalar arasından 2 bin 814'ü iyileştikten sonra hastaneden taburcu edildi ve ithal vakalardan ölüm vakası bildirilmedi.

TOPLAM 4 BİN 634 KİŞİ ÖLDÜ
Salgının başından bu yana Çin'de toplam 85 bin 591 vaka tespit edildi, tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 80 bin 729'u buldu, toplam can kaybı 4 bin 634'te kaldı.

Açıklamada, 12'si yurt dışından toplam 17 asemptomatik vaka daha tespit edildiği bildirildi.

Toplamda 386 asemptomatik vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor. Öte yandan, Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan bölgesinde toplam vaka sayısının 5 bin 768'e ulaştığı kaydedildi.

13 YENİ VAKA
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada ise, son 24 saatte ülke genelinde 13 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, vakalardan 6'sının yerel yolla bulaşan enfeksiyonlar olduğu, diğerlerinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Tayvan

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