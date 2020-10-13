Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşıyla soruları yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşıyla soruları yanıtlıyor.



Çavuşoğlu: Tem çözüm Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesidir.



İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;



Uluslararası toplumun ateşkes çağrıları makul.



Uluslararası toplum Ermenistan'a da çağrı yapmalı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SURİYE YANITI



'Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz'



Ermenistan'ın ateşkes ihlali



'Minsk Grubu olarak toplantı yapılmasında fayda var'



- 'İsveç'in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceğiz.'