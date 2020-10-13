Bu da bakanlıktan satılık araba!

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.



İşte ihalede satılan araçlar



Hummer

İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira



Lincoln Limuzin

İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira



Mercedes C220 CDI

İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira



Peugeot 407 SW

İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira



Audi A4

İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira



Opel Vectra

İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira



Peugeot Partner

İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira



