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"Bana teklif ettiler kabul etmedim'

İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl öğrendiğini anlattı. Küçükkaya ana haber için de ilk teklifin kendisine geldiğini açıkladı.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 09:24

FOX TV'de Çalar Saat programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın ayrılma süreci ile ilgili konuştu.

Halk TV'de katıldığı programda Fatih Portakal'ın ayrılma kararını ilk nasıl öğrendiğini anlatan Küçükkaya, 'Doğan Şentürk aradı beni. Tatile gidiyordum, 'Gitme' dedi. Neden diye sordum. 'Fatih Portakal bırakıyor' dedi. Yok canım, bırakmaz dedim.

FATİH SPONTANE YAŞAYAN BİRİ

Çünkü bazen oluyordu biraz, Fatih spontane yaşayan birisi. Kesin bırakacağını söyledi bana.Ağustos başında söylemiş Fatih bırakacağını. Çok ikna etmeye çalıştığını söyledi. Bazı isimleri yanına yollamış ikna edebilmek için.' diyerek açıkladı.

BANA TEKLİF ETTİLER

Bu olaydan sonra FOX TV Ana Haber için ilk teklifin kendisine yapıldığını belirten Küçükkaya, Doğan Şentürk'ün kendisine 'Bana 'Sen kalıyorsun, ana habere seni düşünüyoruz' dedi. Ben de 'Senin elinde iki mecra var biri ana haber var biri Çalar Saat. Ben sabahı yapmak istiyorum. Hatta yıllarca yapmak istiyorum' dedim. Sonra iki arkadaş konuştuk, kim olabilir diye.' ifadelerini kullandı.

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