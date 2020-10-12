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Yunanistan'dan peş peşe skandal Türkiye açıklamaları

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NAVTEX ilanına ilişkin küstah bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada alınan kararın bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit edeceği iddia edildi.

Dünya / 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:06
Yunanistan'dan peş peşe skandal Türkiye açıklamaları

Türkiye ile Yunanistan arasında, Oruç Reis gemisinin bakım için Antalya Limanı'na demirlemesiyle diplomatik temas başlamıştı. Ancak bu süreçte bile Atina, yeni NAVTEX'ler yayınlayarak provokasyona devam etmiş ve diplomasinin işlemesine katkıda bulunmamıştı.

Doğu Akdeniz'deki haklarında vazgeçmeyeceğini defalarca belirten Türkiye, Oruç Reis'in bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden harekete geçti. Gemi, gece yayımlanan yeni NAVTEX'le yola çıktı.

Türkiye'yi suçladılar
NAVTEX ilanıyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 'Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu hamlesiyle diyalogdan yana tavır takınmadığı ve 'güvenilmez' olduğu iddia edilen açıklamada, 'Türkiye'yi kararını derhal geri almaya çağırıyoruz. Bölgesel güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunmaya devam ederken, ulusal egemenlik haklarımızı savunmaya devam edeceğiz' denildi.

Öte yandan Yunanistan, Türkiye'nin NAVTEX hamlesine yeni NAVTEX yayınlayarak karşılık verdi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas ise, 'Türkiye inandırıcılığını yitirdiğini kanıtladı. 1-2 Ekim Avrupa zirvesi öncesinde Türkiye'nin söylediklerinde samimi olduğuna inananlar gerçeği gördü' ifadelerini kullandı.

Yunanistan

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