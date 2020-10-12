Ünlü teknoloji firmasına hacker şoku: Vatan Bilgisayar 27 bin kişinin şifresinin çalındığını duyurdu

Vatan Bilgisayar'ın online sitesinde hesabı olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı. Veri ihlalinden etkilenen kişisel verilerinin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların şifreleri olduğu açıklanırken, ihlalden 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği belirlendi.



VATAN BİLGİSAYAR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) kişisel veri ihlali bildiriminde, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:



Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 'Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler' başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası 'İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir' hükmünü amirdir.



Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;



İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği,



Giriş denemelerinin Vatan Bilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,



5 EKİM SAAT 17.04'TE TESPİT EDİLDİ

İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30'da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04'te tespit edildiği,



İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com'da yer alan şifreleri olduğu,



İNCELEMELER SÜRÜYOR

İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak [email protected] uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.



Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/789 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'