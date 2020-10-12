Ünlü isimlerden tepki yağdı: Bu zalimlik cezalandırılsın

FETTAH CAN: Bu yangını başlatan hainlerin bulunup o ormanda yakılması lazım. Cezaevinde beslemeye gerek yok.



* Gamze Özçelik: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun.



* Mustafa Ceceli: Teröristler! Her zaman kalleştiniz. Hep tuzak kurdunuz, masumları öldürdünüz. Şimdi de ormanları ve içindeki canlıları katlediyorsunuz.. Cehennem ateşinde yanacaksınız...



* Zafer Algöz: Kim orman yakıyorsa elleri yansın. Yakılan yerleri orman olarak tekrar yeşertmezsek bu alçaklıklar durmaz.



* İpek Tuzcuoğlu: Paylaşımları gördükçe insanın içi acıyor. Buna sebep olan caniler binlerce kişiye çektirdikleri bu çaresizliğin, acının beterini yaşasınlar. İnsanı, doğayı, canlıyı katleden bu zalimlik cezasız kalmamalı...



* Rasim Öztekin: İçimiz yanıyor...



* Hayko Cepkin: Ancak insanın insana yapabileceği bir kötülük bu...



* Aşkın Nur Yengi: Hatay yanıyor, ciğerimiz yanıyor.



* Ezgi Mola: Lanet olsun! Bir bitmediniz kötüler! Yansın o yangında parmağı olanlar!