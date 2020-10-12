Türkler Rumları Mehter'le kovaladı

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan ırkçı Rumlar, ara bölgeye meşaleler atıp yangın çıkardı.



Rumlar, ellerindeki Yunan bayrakları ile 'Kıbrıs Yunandır' şeklinde slogan atarak KKTC sınırına yürüdü.



Bölgede polis ve askerin geniş güvenlik önlemi alması nedeniyle olaylar büyümeden engellendi.



MEHTER VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU



Kıbrıslı Türkler ise yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya Sınır Kapısı'na gitti.



Yüzlerce Kıbrıslı Türk, KKTC sınır kontrol noktasında Mehter ve İstiklal Marşı okudu.