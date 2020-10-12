Turistlere havalı önlem!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetime İHA Büro ekibi de drone ile Türkçe ve İngilizce anons yaparak destek verdi.



Maskelerini koluna takanlar ve çenesine indirenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarılırdı. Yanında maske olmayanlara polis maske verdi. Polisin Drone ile yaptığı uyarılar turistler tarafından hemen karşılık buldu. Maskesini yarım takanlar veya takmayanlar hemen maskelerini yüzlerine takarak sosyal mesafeye uydular.



Polisin yaptığı bu uygulama vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.