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Tunç Soyer'den akıl almaz mantık! PKK'yı kınasak ne olacak?

"PKK'yı neden kınamadınız?" sorusu üzerine konuşan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Her gün kınasak ne olacak? Bu nasıl bir bakış açısı?" sözlerini sarf etti. Skandal sözleriyle CHP yönetiminin bakış açısını bir kez daha özler önüne serdi.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:31
Tunç Soyer'den akıl almaz mantık! PKK'yı kınasak ne olacak?

Hizmet yapmak yerine Çaça yapmayı tercih eden İzmir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'den akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Hatay'daki yangın üzerinden yaptığı "PKK'yı neden kınamıyorsun?" açıklamasına yanıt verdi.

"BU NASIL MANTIK"

Tunç Soyer, "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum" dedi.

Milletvekili

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