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Terör örgütü PKK'dan bir ay sonra itiraf geldi

Terör örgütü PKK, İçişleri Bakanlığı'nın 28 Eylül'de öldürüldüğünü duyurduğu 'kırmızı listede' 10 milyon lira ödülle arananlar listesinde yer alan Vahdettin Karay'ın ölümünü bir ay sonra kabul etmek zorunda kaldı.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:35
Terör örgütü PKK'dan bir ay sonra itiraf geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla peş peşe darbe vurup tükenme noktasına getirdiği kanlı terör örgütü PKK, kayıplarını teker teker itiraf ediyor.

Terör örgütü PKK'nın sözde Askeri Komuta Konseyi Üyesi ve Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren 'Agit Civyan' kod adlı Vahdettin Karay'ında içinde bulunduğu 3 PKK'lı terörist, 11 Eylül'de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ölümleri bir ay saklayabilen terör örgütü PKK, Egîd Civyan kod adlı Vahdettin Karay ile 'Canfeda Goyi' kod adlı Tekin Yıldırım ve 'Hebûn Gırêspî' kod adlı Xelîl Kavus adlı teröristlerin ölümünü doğrulamak zorunda kaldı. Türkiye'nin yaptığı açıklamaları reddetmesiyle bilinen PKK, sözde üst düzey komutanları Civyan'ın ölümünü 30 gün gizledikten sonra bugün açıkladı.

Kırmızı kategoride 10 milyon ödülle aranan terörist ve terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın sağ kolu olan Karay, 1995 yılında üniversiteyi terk ederek örgüte katılmış ve 25 yıldır birçok kanlı eylemde yer almıştı.

Murat Karayılan

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