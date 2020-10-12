Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.



Emniyet teşkilatı içerisinde yapılanmış 'okuyucular' 'yazıcılar' gibi isimlerle adlandırılan 10 civarında nurcu grup olduğunu iddia eden Terkoğlu'na Soylu'dan cevap gecikmedi.



Terkoğlu'na 'berduş' demişti

Soylu, isim vermeden Terkoğlu'na 'O berduşa sesleniyorum, ben senin gibi birinin öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım; kimin adamın olduğun da belli, kimlerle iş tuttuğunuz da, kime uşaklık yaptığınız da belli' demişti.



Soylu'nun hedefindeki Barış Terkoğlu, bu kez de Soylu'nun gençlik yıllarını 'İçişleri Bakanı hangi cemaatten' başlıklı yazısında kaleme aldı.



Terkoğlu, 'Kendisinin de ifade ettiği gibi Soylu, Nurcu ağabeylerin tedrisatından geçerek bu günlere gelmişti' ifadelerine yer verdi.



Soylu, Twitter hesabından eleştirilere bir kez daha cevap verdi ve Terkoğlu'na 'Yazık ki Çocuk! Öğrenecek çok yolun var. Fakat işin başında fitneye düşmüşsün. Kötü yola düşmüşsün

Allah kurtarsın...' dedi.



İşte o yazı:



Bir söz söylemiş isek sebebi var.

Çünkü onu hak etmek de önemli...



1- Çocukluğumdaki dini eğitimimi herkes bilir ki, rahmetli dedem Hacı Alaybey Soylu'dan aldım..

O beni, hayat alanında da eğitti..



2- Çocukluğum, gençliğim, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin binalarında, koridorlarında geçti...

Bahsettiğin gruplar ve gençleri,

özellikle 1980 darbesinden sonra partiyi hiç yalnız bırakmadılar, bunu herkes bilir.



Bahsettiğin memleketsever, vatansever, mümtaz şahsiyetlerin hepsini parti koridorlarında, o arkadaşlarımızdan öğrendik.

Bunu da herkes bilir...



FETÖ'ye meydan okudular



3-Bu şahsiyetlere vefamız, rahmetli Menderes'ten Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, Millet yolculuğuna, vatan sevdasına ve Müslümanlığa hizmetkârlıklarına, siyasetten ve devletten hiçbir şey istemeden samimiyetle bağlılıklarınadır.



Ve 17-25 Aralık, 15 Temmuz sonrası hiçbir fitneye, ayrılığa, her türlü tehdide rağmen prim vermediler, fırsat tanımadılar.

Devlete, Millete tüm birikim ve müktesebatları ile sahip çıktılar.

FETÖ'ye meydan okudular...



4-Arif Önemli, 1980 darbesinden sonra yıllarca 1993'e kadar, Doğru Yol Partisi'nin Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nı yaptı.

1999'da benim il başkanlığımda, İl Disiplin Kurulu başkanı idi.

Bunu da herkes bilir.



'Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim'



Lakabını yakıştırdığım kişi...

Kavanozda yetişmedim.

Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim.

Veya büyükelçiliklerin emzirdiği adam da değilim.

Vefayı severim.

Hem semtini,

Hem asaletini, hem manasını...



Son olarak,

Herhangi bir inanç grubunun eğitimini

almadım.

Alsam da söylerdim.

Bunu da herkes bilir...

Ancak geçmişte çok okuduğumu,

kitaplar devirdiğimi de herkes bilir.

Müslümanlık senin, ideolojini aldığın kirli mahfillerde öğrenilmez.

Allah öğrenmek isteyene muhakkak fırsat verir...



'Allah kurtarsın'



Yazık ki Çocuk!

Öğrenecek çok yolun var.

Fakat işin başında fitneye düşmüşsün.

Kötü yola düşmüşsün

Allah kurtarsın...