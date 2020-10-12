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Sosyal medya bunu konuşuyor!

Uygulama noktasında çevirdiği tırın üzerinde şehitlerimizin fotoğrafını gören trafik polisinin fotoğrafların tozunu alması sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Polisin “Şehitlerin yüzleri resimde bile kirli olamaz” ifadelerini kullanması duygulandırdı.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:05
Sosyal medya bunu konuşuyor!
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Bir trafik polisinin uygulama noktasında çevirdiği tırın tozunu alması sosyal medyanın gündemine oturdu. Zira uygulama yapması beklenen polisin davranışı vatan aşkındandı.

Muğla plakalı tırın arkasında şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit polis memuru Fethi Sekin, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan gibi birçok şehidin fotoğrafı bulunuyordu. Fotoğrafları gören polis memuru tırı durdurarak eline aldığı bezle şehitlerin fotoğraflarını temizledi.

'ŞEHİTLERİN YÜZLERİ RESİMDE BİLE KİRLİ OLAMAZ!'
Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken durum kayda alındı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde polis memur; 'Bu kadar şerefli insanların yüzleri kirli olmasın. Bu insanlar resimde bile temizler' dedi.

Polis memuru 'Bu vatan için canını vermiş insanların yüzü. Resimde dahi kirli olamaz! Vatan için canını vermiş insanlar!' diyerek tüm şehitlerin fotoğraflarını temizledi. Trafik polisi' uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: 'Ara sıra temizleyin!'

Fethi Sekin

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