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RTÜK'ten İP ve Sözcü'nün bağış yalanına yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamada, "RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. Herkesin bildiği üzere devlet memurlarının yemek ödemeleri, eskiden beri bu bütçe kodunda gösterilerek muhasebeleştirilmektedir" denildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve CHP yandaşı Sözcü gibi bir takım kronik muhalif kesim söz konusu iddiayı gündeme getirmişti.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:34
RTÜK'ten İP ve Sözcü'nün bağış yalanına yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin, 'RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır.' değerlendirmesi yapıldı.



RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Üst Kurulun 2019 hesaplarına dair bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış haberlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Sayıştay raporunda geçen 'kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler' karşılığı olarak ödenen 700 bin liralık tutarın, bir kısım kuruluşlara yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Kamu gideriyle ilgilenen herkesin bildiği üzere devlet memurlarının yemek ödemeleri, eskiden beri bu bütçe kodunda gösterilerek muhasebeleştirilmektedir. RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır.'

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