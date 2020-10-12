Papa skandal isimle fotoğraf çekindi!

Papa Francis pedofiliden yargılanarak hüküm giyen Kardinal Pell'i kabul etti.



Avrupa Papa Francis'in aldığı son dakika kararıyla kabul ettiği ve birlikte fotoğraf verdiği cinsel taciz tartışmalarının odağındaki Kardinal Pell ile görüşmesini konuşuyor. Avustralya'da Mellçocuklara yönelik cinsel istismar işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell,mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana ilk kez Papa Francis ile bir araya geldi.



KARDİNAL PELL ROMA'YA DÖNDÜ



Avustralya'nın Melbourne eyaletinde erkek çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işlediği iddiasıyla yargılanan ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell, aldığı mahkumiyet kararının bozulmasından sonra 3 yıl aranın ardından ilk kez İtalya'nın başkenti Roma'ya döndü.



PAPA GÖRÜŞTÜ VE BİRLİKTE FOTOĞRAF VERDİ



Avustralya mahkemesi, Melbourne'da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in cinsel taciz mahkumiyet kararını bozmuştu. Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan'da, Papa Francis ile bir araya geldi. Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.



JÜRİ KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞ 6 YIL HAPİS ALMIŞTI



Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018'de, Vatikan'ın 3 numaralı ismi Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Pell'in Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.



NE OLMUŞTU?



Kardinal Pell Mellbourne kentinde 2 erkek çocuğuna cinsel taciz suçundan 6 yıl mahkumiyet almıştı

Avustralya Yüksek Mahkemesi, Melbourne kentinde 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 6 yıl hapse mahkum edilen 78 yaşındaki Avustralya Kardinali ve eski Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell'in temyiz başvurusunu karara bağladı.



TEMYİZE GİTTİ VE HAPİSTEN KURTARILDI



Yapılan başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Pell'in mahkum olduğu Melbourne Bölge Mahkemesi'ndeki jürinin duruşmada sunulan tüm kanıtları düzgün bir şekilde değerlendirmediğine hükmederek cinsel taciz mahkumiyetini bozdu.