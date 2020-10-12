O ilimizde bulundu...!!!

Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi'nde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban'da bulunması Erzurum'un dağı taşı altın dedirtti.



İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, "Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda Altın ve Gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde Altın ve Uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum'a yatırımcıları bekliyoruz" dedi.



ERZURUM'A ALTIN REZERVİ MÜJDESİ



Erzurum'un Olur ilçesinde bulunan Boğazgören Köyü mevkiinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan yeni bir altın sahası kurulacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.



Bu sayede yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrası ruhsat alan işletmeciler, bin 500 hektarlık bir alanda altın çıkarma hakkı elde etmişti. 145 hektarda yapılan incelemelerde bir tonda 4 gram altın çıkabileceği ön görülürken 8 milyon metreküplük bir alanın ise altın dışında birçok değerli taşında olduğu tespit edilmişti.