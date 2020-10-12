MSB Libya'da eğitime başladı!

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır" denildi.