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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; bazı illerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarıda, Kıyı Ege, Balıkesir'in bazı kesimleri ve Çanakkale çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte yurt genelinde hava durumu ve yağış beklenen iller...

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:18
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'DAN UYARI
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. AKOM il genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul halkını uyardı. İstanbul'da yarın sağanak yağmur bekleniyor ve lodos kuvvetli, AKOM oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. İzmir'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak ve şiddetli lodos var...

KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI
Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AYDIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Aydın il genelinde yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Yarın (13.10.2020 Salı) Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU;

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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