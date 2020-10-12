Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Kuvvetli geliyor...!!!

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporları yayımlandı. Meteoroloji, yurdun batı bölgeleri için sağanak yağış ve fırtına beklendiğini bildirirken aralarında İstanbul'un da birçok il için ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta Marmara Bölgesi'nin hemen hemen her kesiminde sağanak yağış etkili olmuş ve yerel dolu yağışları görülmüştü. Öte yandan, Afet Koordinasyon Merkezi'nden de (AKOM) İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış için son dakika uyarıları art arda geldi.



BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Meteoroloji'nin yayımlamış olduğu haftalık hava durumu tahmin raporunda salı ve çarşamba günleri için flaş uyarılar bulunurken sağanak yağış ile beraber kuvvetli rüzgar ve fırtına karşısında vatandaşların dikkatli olması istendi. İstanbul için 'Sarı Uyarı' gelirken Marmara Bölgesi'nin geneli için çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları ve gün gün beklenen sıcaklık değerleri;



AKOM'DAN SAĞANAK UYARISI



Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek il genelinde sağanağa neden olabileceğini bildirdi.



İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yaşanabileceği belirtildi.



Yağışların öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacağı, öğle saatlerinden sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı aktarıldı.



MARMARA BÖLGESİ'NDE OLANLAR DİKKAT!



Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI



Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



AYDIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI



Aydın il genelinde yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın (13.10.2020 Salı) Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.