MEB'den asılsız iddialara cevap!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" formuyla ilgili asılsız dolaşan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.