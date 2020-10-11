Kılıçdaroğlu'nun o görüntüsü gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kuveyt ve Katar'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Siyasette gafları, çarkları, fırıldaklıkları ve gayrımilli duruşuyla tanınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise duruma fırsata çevirmeye çalışarak algı operasyonuna girişti. Aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küçük düşürüp itibarını sarsmaya çalışan Kılıçdaroğlu ne kadar çapsız ve akıldan yoksun bir şahsiyet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



Akılalmaz iddia: Erdoğan para için değil



Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğrafı kullanarak 'Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin önünde para için eğildiği' iftirasını ortaya attı.



Milletin gözünün içine baka baka utanmadan sıkılmadan yalan söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Bakın bugün gazetede bir fotoğraf var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için. Erdoğan benim siyasi bir rakibim ama bu kadar eğilmesi benim ağırıma gidiyor. Para için bu kadar eğilmemeli' hezeyanında bulundu.



Erdoğan nefretiyle 'iftira ve yalan siyaseti' yapan Kılıçdaroğlu'nun bu yalanı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Asılsız ve içi boş yalanlarla Erdoğan'ı karalamaya çalışan Kılıçdaroğlu yeniden kamuoyuna rezil oldu. Skandal sonrası Kılıçdaroğlu'na çok sayıda tepki yağdı.



İşte Kılıçdaroğlu'nun algı oluşturmaya çalıştığı fotoğraf!



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atmaya çalışırken rezil rüsva olan Kılıçdaroğlu'nun geçmişte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile çekildiği fotoğraf yeniden gündem oldu.



Bir fotoğraf üzerinden Erdoğan'ın para için eğildiğini iddia ederek itibar suikasti yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ile görüşmesi sırasında eğildiği fotoğraf 'sende Demirtaş'ın önünde mi eğiliyorsun' şeklinde yorumları beraberinde getirdi.