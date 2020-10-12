İBB'nin sorumsuzluğu 600 bin kişinin bilgilerinin çalınmasına neden oldu!

Doğru düzgün bir hizmet yapmayan İBB olan yapılanları da sağlıklı bir şekilde yürütemiyor. Son 10 Gündür İSPARK'a ait İSBİKE'den faydalanmak isteyen vatandaşlar sorun yaşıyor. İBB'nin sorumsuzluğu yüzünden 600 bin kişinin bilgileri çalınmış olabilir.



İSBİKE'DA AKSAMALAR YAŞANIYOR!



Bu konu ile alakalı beyazmasa'ya bir çok şikayet düştü.



RUSLAR HACKLEDİ! 600 BİN KİŞİNİN BİLGİSİ ÇALINDI



Rusya'da bir hacker'ın İSBİKE 'yi hacklediği ve 600.000 bin kullanıcının bilgisini ele geçirdiği iddaa ediliyor. İddiaların ardından konuyla ilgili hiç bir güvenlik önlemi almayarak bu zaafiyete yol açması vatandaşlardan çok sayıda tepki yağmasına neden oldu.

