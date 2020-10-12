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HDP'nin İmamoğlu aşkı depreşti!

Radyocu Mehmet Akbay HDP’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Demirtaş ve PKK’ya açıktan destek olan HDP ile neden kolkolasınız?’ şeklinde soru sorduğu gerekçesiyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:27
HDP'nin İmamoğlu aşkı depreşti!

HDP kendilerine ödemesi gereken diyeti günü gününe aksatmadan ödeyen, İmamoğlu'nun avukatlığına soyundu. 

"Gezegen Mehmet" olarak tanınan Kral Grup Başkanı ve radyocu Mehmet Akbay; HDP'nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasını tepki gösterdi.

Mehmet Akbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve PKK'ya açıktan destek olan HDP ile neden kolkolasınız?' şeklinde soru sorduğu gerekçesiyle HDP'nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



AKBAY: "HDP BENİMLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ. GEREKÇESİ DE ÇOK İLGİNÇ"

Mehmet Akbay; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "HDP, benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Gerekçesi de çok ilginç... Sayın Ekrem İmamoğlu'na 'Daha Apo'nun heykelini dikeceğiz', 'HDP, PKK projesi' diyen, mileti PKK ile tehdit eden, Selahattin Demirtaş ve PKK'ya açıktan destek olan HDP ile neden kol kolasınız?' dedim diye.!" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş

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