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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı

Milli sondaj gemisi Oruç Reis'in bakım çalışmaları tamamlandı. Gemi, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Oruç Reis paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, "Oruç Reis Akdeniz'de.Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:34
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis gemisiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakan Dönmez'in ardından sosyal medya hesabından Oruç Reis paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, "Oruç Reis Akdeniz'de.Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.

Fatih Dönmez

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