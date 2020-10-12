Etli lahana sarması nasıl yapılır?

Malzemeler



1 adet orta boy lahana

2 adet kuru soğan

yarım veya 1 çay bardağı sıvı yağ (kıymanızın yağ oranına göre ayarlayınız)

1,5 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı kavrulmuş kıyma

1 su bardağı pirinç

yarım su bardağı bulgur

1 çay kaşığı toz şeker

tuz

2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

karabiber

toz nane



Hazırlanışı



Lahanayı yaprak yaprak ayırın. Derin bir tencereye su ve 1-2 tatlı kaşığı tuz koyup kaynatın. Lahana yapraklarını haşlanması için kaynayan sıcak suyun içerisine bırakın. Rengi değişince (1-2 dk) süzgece alın. Haşlanan lahanaların suyu süzülürken iç harcımızı hazırlıyoruz.

Tencereye sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanlar alınır. Soğanlar kavrulunca kıyma ve salça eklenir, karıştırılır. 10 dk kadar bu şekilde kavrulur. (kıymanın iyice erimesi lazım) Ardından tüm baharatlar, tuz ve toz şeker eklenir. (bunları tercihe göre pirinç ve bulguru ekledikten sonra da ekleyebilirsiniz) Baharatlardan sonra yıkanıp süzülen pirinç ve bulgur eklenir. İyice karıştırılır. 1 su bardağı su eklenip kapağı kapatılır. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirilir.

Sarma işlemine gelince lahana yapraklarındaki sert damarları bıçakla kesiyoruz. Sarılacak şekilde avuç büyüklüğünde parçalar alarak içten biraz koyup, ince uzun sarın. Tüm sarmaları tencereye dizin. Ocağa koymadan önce ben sarmaların üzerinden 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. Tencereye sarmaların yarısını biraz geçecek şekilde su ekleyin. Sarmaların bozulmaması için üzerine tencereye sığacak şekilde bir tabak kapatın. Ve önce har ateşte, kaynayınca da kısık ateşte pişmeye bırakın.

Sıcak olarak yanında yoğurt ile servis yapın.