Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 07.11'de Ege Denizi'nde Datça'nın 144 kilometre açıklarında 6 kilometre derinlikte, 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi



EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Aynı bölgede bugün saat 03.30'da ilki olmak üzere 4 saat içinde 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana geldi.





SON DEPREMLER



Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 12.10.2020 07:11:30 AFAD 35.7495 26.1715 11.12 Mw 5.0 - - - - Ege Denizi, 49.56 km.Lasithi (Yunanistan), 149.17 km. Datça (Mugla) 481880

Detay 12.10.2020 05:38:56 AFAD 35.7026 26.3668 4.58 Mw 3.7 - - - - Ege Denizi, 43.05 km.Lasithi (Yunanistan), 141.09 km. Datça (Mugla) 481879

Detay 12.10.2020 05:08:03 AFAD 35.6491 26.6718 10.02 ML 2.4 - - - - Ege Denizi, 32.80 km.Dodecanese (Yunanistan), 130.40 km. Datça (Mugla) 481878

Detay 12.10.2020 04:58:26 AFAD 35.6183 26.7110 12.81 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 27.91 km.Dodecanese (Yunanistan), 131.66 km. Datça (Mugla) 481877

Detay 12.10.2020 04:58:03 AFAD 36.9213 27.5560 7.00 ML 1.1 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 6.00 km. Bodrum (Mugla) 481876





