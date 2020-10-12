CHP'li Canan Kaftancıoğlu işbaşında!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve terör örgütleri ile arasına mesafe koyamamakla eleştiriliyor. Bu eleştirilerden biri de SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'dan geldi. İşte CHP'de dili ve siyaset tarzı hep tartışma konusu olan Canan Kaftancıoğlu eksenindeki son dakika tartışmasının ayrıntıları...



'NEDEN GÖREVDE?' DİYE SORDU



Bayrakçı özel bir TV kanalının canlı yayında Kaftancıoğlu'nun PKK ve Ermeni Soykırımı imalarını ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da Kaftancıoğlu'nun eleştirdiğini anımsatarak CHP içinde bulundurulmasını sorguladı ve 'Neden hala görevinde' diye sordu.



'İMZALAR NEDEN GEÇERSİZ?'



Cemal Canpolat'ın imza topladığını belirten Bayrakçı, 'Niye göreve getirmiyorsunuz? Engel oluyorsunuz. Adam imza toplamış. Yoksa Alevi diye mi?' şeklinde konuştu.



SON DAKİKA ELEŞTİRİLERE 'HAYVAN'LI YANIT TANSİYONU YÜKSELTTİ



Bayrakçı'nın açıklamalarını hazmedemeyen Kaftancıoğlu, siyasi bir figüre yakışmayacak ifadelerle sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.







AĞIR İFADELER



Hakan Bayrakçı'nın daha önce kendisi ile çalışmak istediğini iddia eden Kaftancıoğlu da 'Bir pazar eğlencesi. Gençler; Resimdeki 'insan' (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç 'beğenmediği' kişiye övgüler düzerek profesyonel çalışmak istemiş. Güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de, tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar 'insan' biri. Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere:) Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle 'insanlardan' olmayın ki insan kalabilesiniz. Son olarak itiraf edeyim sevimli bir 'insan' ifadelerini kullandı.







CEVAP GELDİ VE TARTIŞMA BAŞLADI



Bayrakçı, internet sitelerine de düşen son dakika haberini aldıktan sonra bu paylaşımı işaret ederek 'CHP'ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı 'muazzam!' karakterini bilmiyordum. İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!' şeklinde yanıt verdi.







Kaftancıoğlu'nun ifadelerine dikkat çeken Bayrakçı, adeta ahlak dersi verdi.



CANAN KAFTANCIOĞLU'NA DERS



Bayrakçı paylaşımında, 'Kaftancıoğlu, 3 tweetinde bana tam 5 kez hayvan demiş. Ne kadar dokunmuş sözlerim! İnsanı gerçek kızdırır. Bu 5 hayvan konusunda cevabım:







1.Hayvanları küçümsemeyelim

2.Onları hakaret için kullanmayalım.

3.Bazen öyle 'insanlar' vardır ki, hayvanlar bile ondan daha terbiyelidir.' İfadelerine yer verdi.

