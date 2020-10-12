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CHP'den HDP'ye "KOBANİ" ziyareti!

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve beraberindeki heyet, terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan isimlere destek vermek için HDP İstanbul İl Örgütü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:03
CHP'den HDP'ye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya dışındaki 17 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayrıca tutuklananlar arasında olan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de görevden uzaklaştırılmıştı.

HDP'LİLER DESTEK ÇAĞRILARINA BAŞLAMIŞTI

CHP'den HDP'ye gelen desteğin yanı sıra yargılamalar sürerken peş peşe açıklamalar yapan HDP'li isimler, kendilerine destek çıkılmasını istemişti.

Son olarak HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'na seslenerek ''HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz, bu saldırılar böyle devam ederse ve muhalefet suskun kalırsa daha büyük kırılmalar yaşanır.'' ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN HDP'YE KOBANİ SORUŞTURMASI ZİYARETİ...






Bu çağrıdan kısa bir süre sonra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ali Şeker'in aralarında bulunduğu heyet, HDP İstanbul İl Örgütü'ne 'dayanışma' ziyaretinde bulundu.

CHP'li heyet, HDP İstanbul İl Örgütü'nde Elif Bulut ve Erdal Avcı, Milletvekili Hüda Kaya ile MYK üyesi Ferhat Encü tarafından karşılandı.

İki parti üyelerinin de birliktelik mesajları verdiği görüşmeyle ilgili, Millet İttifakı'na üye diğer partilerinden henüz bir tepki gelmedi.

MilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiAltan Tan

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