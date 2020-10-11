Türkiye'den Yunan Bakan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bir gazete mülakatında Türkiye'ye yönelik ifadelerine karşılık, 'İstikşafi görüşmeler 2016'da Yunanistan'ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye'den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur.' açıklamasında bulunuldu.



Ayrıca Hami Aksoy, 'Yunanistan'ın bir yandan diyaloğa hazır olduğunu söylerken diğer yandan gerginliği arttırıcı eylemlerde bulunması samimiyetsizlik örneğidir.' ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın bir gazete mülakatında Türkiye'ye yönelik ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.



Aksoy, Dendias'ın bir gazetede bugün yayımlanan mülakatında Türkiye ile ilgili iddia ve beyanlarının asılsız olduğunu vurguladı.



Aksoy, 'İstikşafi görüşmeler 2016'da Yunanistan'ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye'den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır.' ifadelerini kullanarak diğer taraftan, Maraş sahil şeridini halka açanın Türkiye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin olduğunu bildirdi.



'Ciddiyetten uzak ve gülünç'



Aksoy, Yunan-Rum ikilisinin bu adımı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olarak nitelendirmesi ve burada denize giren insanların uluslararası güvenliği tehdit ettiği iddiasının ciddiyetten uzak ve gülünç olduğunu belirtti.



Hami Aksoy, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki meselelerini Türkiye ile samimi bir diyalogla çözmek yerine, Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'ye karşı koz olarak kullanmaya çalışmasının sonuç vermeyecek bir çaba olduğunu kaydetti.



Aksoy ayrıca, Yunanistan'ın tehdit ve şantaj dilinin işe yaramayacağını artık anlamış olması gerektiğini söyledi.



Aksoy, 'Yunanistan'ın bir yandan bizimle diyaloğa hazır olduğunu söylerken diğer yandan gerginliği artırıcı eylem ve faaliyetlerde bulunmaya devam etmesi ise samimiyetsizlik örneğidir. Nitekim, ülkemizin ‪28 Ekim'de Ege Denizi'nde icra edeceğini duyurduğu ve Bakan Dendias tarafından eleştiri konusu yapılan tatbikat, Yunanistan'ın 1988 Atina mutabakatına aykırı olarak evvelce ‪29 Ekim'de yapacağını duyurduğu tatbikata cevap niteliğindedir. Yunanistan'ın ikazlarımıza rağmen milli günümüzde tatbikat düzenlemesi iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır. Ülkemiz Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.' ifadelerini kullandı.